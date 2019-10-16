Son Dakika Haberleri: Yavru kedi, ilk adımlarını yürüteçle attı
Son Dakika Güncel Yavru kedi, ilk adımlarını yürüteçle attı

Yavru kedi, ilk adımlarını yürüteçle attı

39 dakika önce

EDİRNE'de, Trakya Üniversitesi öğrencilerinin sokakta bulduğu, arka ayakları felçli olduğu için yürüyemeyen yavru kediye, oyuncak kamyonetten yürüteç yapıldı.

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EDİRNE'de, Trakya Üniversitesi öğrencilerinin sokakta bulduğu, arka ayakları felçli olduğu için yürüyemeyen yavru kediye, oyuncak kamyonetten yürüteç yapıldı.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yüksekokulu'nda okuyan Hatice Hale Nur Punar ve Kerim Filiz, Kırcasalih beldesinde arka ayaklarının felçli olması nedeniyle yürüyemeyen yavru kediyi yolda buldu. Kediyi Edirne'ye getiren öğrenciler, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu'ndan yardım istedi. Tanrıkulu'nun girişimi ile yavru kedi, Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na götürüldü. Barınak veterineri Mustafa Karadağ, 'Negro' ismi verilen kedi için oyuncak kamyonetten yürüteç yaptı. Karadağ, "Kedimiz buraya felçli geldi. Arka bacaklarında kas erimesinden kaynaklı his kaybı var, sonuç itibarıyla yürüyemiyor. Biz de bu oyuncak arabayı biraz değiştirerek, ona biraz basit usullü yürüteç yapmayı planladık. Henüz çok küçük ve zayıf olduğu için biraz zorlanıyor; ama zamanla biraz alıştırma yaparak, bu güçlüğü aşacağını düşünüyorum. Onun yaşam kalitesini artırmak açısından böyle bir şey yaptık. Başarısız olursak daha konforlu yürüteç için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'YAŞAMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu da sokak hayvanlarının daha konforlu ve sağlıklı olmaları için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Onu elime alıp, arka ayaklarına baktığımda içim acıdı. Arka ayakları tamamen ezilmiş ve sürünerek yürümeye çalışıyordu. Yavru kediyi ekibe verirken 2 güzel öğrencimizin de gözleri doldu. Ben de oyuncak bir kamyonet bulunmasını ve kedinin vücudunu kasasına koymayı önerdim. Çünkü kedinin ön ayakları sağlamdı ve kediye uygun bir yürüteç yapmayı teklif ettim. Yerde süründükçe karnında yaralar açılacaktı. Gençlerin duyarlılığı beni çok mutlu etti. Biz de Edirne Belediyesi olarak elimizden geldiğince belediye başkanımızın sokak canlarıyla ilgili talimatları doğrultusunda elimizden geleni yapıyoruz. Güzel bir can ve inşallah mutlu olur. Yaşaması için de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.


Trakya Üniversitesi, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:34 Kaynak: DHA
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