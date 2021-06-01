Yavru kedi, kendisini kurtarmak için ağaca tırmanan itfaiyeciyi görünce aşağı atladı - Son Dakika

KARABÜK'te ağaçta mahsur kalan yavru kedi, kendisini kurtarmak için tırmanan itfaiye erini görünce aşağı atladı.
Yenişehir Çamkent ormanında sahibinin elinden kaçan yavru kedi, ağaca tırmandı. 'Zuzu' isimli kedisini ağaçtan indirmeyi başaramayan sahibi, itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye aracı bölgeye giremeyince bir itfaiye eri ağaca tırmandı. Yaklaşık 6 metre yüksekliğe tırmanan itfaiyecinin yakalamak istediği kedi, aşağı atladı. Sağlık durumu iyi olan kedi, sahibine teslim edildi.
Kaynak: DHA
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