Yavru kedi mahsur kaldığı yerden saatler sonra çıkarılabildi

Van'ın Erciş ilçesinde bir apartmanın kazan dairesinin tahliye borusuna giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik uğraşının ardından kurtarıldı.



İlçeye bağlı Sahilkent Mahallesi'nde bir apartmanın kazan dairesinden kedi sesinin gelmesi üzerine apartman sakinleri kazan dairesine indiler. Tüm aramalarına rağmen kediyi bulamayan site sakinleri, sesin taban bölümünden geldiğini tespit ettiler. Site sakinleri, kediyi olduğu yerden çıkartamayınca Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş İtfaiye Grup Amirliğinden yardım istediler. Kazan dairesine gelen ekipler, kedinin kurtarılması için önce beton bölümü kırdılar. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından plastik boru içinde mahsur kalan yavru kedi görevliler tarafından dikkatli bir şekilde çıkartıldı. Tahliye borusuna ne zaman girdiği belirlenemeyen yavru kedinin hayli bitkin olduğu gözlenirken, ekipler kediye mama verdikten sonra özgürlüğüne kavuşturdular. - VAN