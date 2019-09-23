- Yavru kedi mahsur kaldığı yerden saatler sonra çıkarıldı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde bir apartmanın kazan dairesinin tahliye borusuna giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik uğraşının ardından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Sahilkent Mahallesi'ndeki bir apartmanın kazan dairesinden kedi sesinin gelmesi üzerine apartman sakinleri kazan dairesinin olduğu alana indi. Tüm aramalarına rağmen kediyi bulamayan, ancak kedi sesinin gelmesinin devam etmesi üzerine araştırmalarını sürdüren site sakinleri, sesin taban bölümünden geldiğini tespit ettiler. Site sakinleri, kediyi olduğu yerden çıkartmamaları üzerene Van Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş İtfaiye Gurup Amirliğinden yardım istediler. Kazan dairesine gelen ekipler, kedinin kurtarılması için önce beton bölümü kırmaya başladılar. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından plastik boru içinde mahsur kalan yavru kedi görevliler tarafından dikkatli bir şekilde çıkartıldı. Tahliye borusuna ne zaman girdiği belirlenemeyen yavru kedinin hayli bitkin olduğu gözlenirken, ekipler kediye mama verdikten sonra özgürlüğüne kavuşturdular.