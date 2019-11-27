Son Dakika Haberleri: Yavru kedi mazgallardan drenaj kanalına düştü
Son Dakika 3. Sayfa Yavru kedi mazgallardan drenaj kanalına düştü - Son Dakika

Yavru kedi mazgallardan drenaj kanalına düştü

6 saat önce

Adıyaman'da yağmur suyu drenaj kanalına düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yavru kedi mazgallardan drenaj kanalına düştü, System.String[]

Adıyaman'da yağmur suyu drenaj kanalına düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Adıyaman Fatih Mahallesi Hısn-ı Mansur Caddesi üzerinde bulunan mazgallardan yağmur suyu drenaj kanalına yavru kedi düştü. Yavru kedinin sesini duyan vatandaşlar kediyi çıkarmak istedi ancak kediyi çıkartamayınca itfaiye ekiplerine bilgi verildi.


İtfaiye ekipleri mazgalları yerinden çıkartarak yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkartarak serbest bıraktı. - ADIYAMAN

Fatih Mahallesi, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:04 Kaynak: İHA
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