Yavru kedi otomobilin motor kısmına sıkıştı - Son Dakika

Adıyaman merkez Karapınar mahallesi Kent Caddesi Akkonut civarında park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtarmak için uzun uğraşlar verdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman 'da bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda çıkartıldı.

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