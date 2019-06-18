Son Dakika Haberleri: Yavru kedi ve kirpinin şaşırtan dostluğu
Son Dakika Güncel Haber

Yavru kedi ve kirpinin şaşırtan dostluğu

42 dakika önce

ÜSKÜDAR'da bir sitenin bahçesinde yavru kirpi ve yavru kedinin oyun oynadığı anlar vatandaşların içini ısıttı.

Yavru kedi ve kirpinin şaşırtan dostluğu, System.String[]
ÜSKÜDAR'da bir sitenin bahçesinde yavru kirpi ve yavru kedinin oyun oynadığı anlar vatandaşların içini ısıttı.
Altunizade'de yaşadıkları sitenin bahçesinde dişi kedi ve yavrularının beslemeye başlayan site sakinleri daha sonra bahçede 2 yavru kirpiye rastladı. Yavru kirpilerin annelerinin olmadığını fark eden vatandaşlar onları da beslemeye başladı. Anne kedi kendi yavrularıyla birlikte kirpi yavrularını da koruma altına aldı. Kedi ve kirpileri beslemek için bahçeye inen bir site sakini yavru kedi ve kirpinin birbiriyle oynadığını görünce şaşkına döndü. Sevimli kedi ve kirpinin o anları cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlerin içini ısıttı. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:44 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PUBG en çok gelir sağlayan mobil oyun oldu Bir ilki başardı! Vatandaş olmayan aday büyükşehir belediye başkanı oldu Koyun peynirine talep arttı, vatandaşlar günlerce sipariş için bekliyor Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:26:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yavru kedi ve kirpinin şaşırtan dostluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]