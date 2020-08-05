Yavru kedi ve köpeğin gülümseten dostluğu - Son Dakika

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, esnafın sahiplendiği sokak köpeği ve yavru kedinin bir arada olması, görenlerin ilgisini çekiyor. Yavru kedi, sokağın maskotu haline gelen köpeğin yanından ayrılmıyor.

İlçe merkezinde bulunan İnönü Caddesi'nde başıboş gezen sokak köpeğini, yakın zamanda çevre esnafı sahiplenerek, yiyecek ve su vermeye başladı. Sokağın da maskotu haline gelen köpeğin, yanında anne kedi olmayan yavru kediyle oynaması dikkat çekti. Kedinin, köpeğe sökülüp, süt emmeye çalışması ise gülümsetti. Bunun üzerine köpeğin de yavru kediyi yalayıp, temizlediği görüldü. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.