Yavru kediler koruma altına alındı - Son Dakika

Yavru kediler koruma altına alındı
04.05.2021 11:22
Iğdır'da duyarlı bir vatandaş tarafından annesiz halde bulunan iki yavru kedi koruma altına alındı.
Iğdır'da duyarlı bir vatandaş tarafından annesiz halde bulunan iki yavru kedi koruma altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır'a bağlı Zülfikar Köyünde duyarlı bir vatandaş tarafından annesiz halde bulunan iki yavru kedi koruma altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alınan yavru kediler, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Ekipler tarafından koruma altına alınan yavru kediler, Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine götürüldü. Yavru kediler bakım evinde bulunan başka bir anne kedi tarafından sahiplenildiği öğrenildi. - IĞDIR
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