Son Dakika Haberleri: Yavru kediler yanmaktan son anda kurtarıldı
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Yavru kediler yanmaktan son anda kurtarıldı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangında, içeride bulunan kediler son anda kurtarıldı.

Yavru kediler yanmaktan son anda kurtarıldı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangında, içeride bulunan kediler son anda kurtarıldı. İtfaiye ekipleri bir taraftan yangına müdahale ederken, bir taraftan yavru kedileri dışarı çıkartarak, annelerinin yanına koydu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde oturan Hacı Karadağ isimli vatandaşın evinin odunluğunda çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Çevredekilerin "içeride yavru kediler" var demesi üzerine yangına müdahalenin yanı sıra kedileri de kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, yavruları tek tek içeriden çıkardı. Yara almadan yangından kurtarılan kediler, dışarıda bekleyen annelerinin yanına konuldu.

Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın, tamamen söndürüldü. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:33 Kaynak: İHA
İtfaiye, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa
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