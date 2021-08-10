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YAVRU KEDİLERİ, KÜREKLE VURARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

YAVRU KEDİLERİ, KÜREKLE VURARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

10.08.2021 10:28

BAHÇEŞEHİR'de sitede eşine saldırdığı gerekçesiyle anne kedi ile 3 yavrusunu kürekle vuran ve 3 yavru kedinin ölümüne neden olan Kemal Dağhan Akdağ'ın Haksız yere sahipli hayvanı öldürme suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi.

BAHÇEŞEHİR'de sitede eşine saldırdığı gerekçesiyle anne kedi ile 3 yavrusunu kürekle vuran ve 3 yavru kedinin ölümüne neden olan Kemal Dağhan Akdağ'ın Haksız yere sahipli hayvanı öldürme suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi. Akdağ'ın kedinin eşine saldırmasından sonra intikam amacıyla özellikle kendisini savunamayacak olan yavru kedilere karşı giriştiği hunharca eylemin herhangi bir haklı neden sayılamayacağı iddianamede vurgulandı. Avukat Cansın Mayda ise Umuyoruz ki kovuşturma aşaması tamamlandıktan sonra sanık hak ettiği cezayı alacaktır ve adalet yerini bulacaktır dedi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şikayetçi Ayşe Genç Usta'nın Bahçeşehir'de yaşadığı bir sitenin bahçe kısmında yeni doğuran bir kediyi ve yavrularını beslemeye başladığı anlatıldı. Olay günü olan 19 Mayıs 2021 günü şikayetçi Usta'nın kedileri beslemek için yanlarına gittiğinde 4 yavru kediden 2 tanesinin hareketsiz yattığını gördüğü, kontrol ettiğinde kedilerin ölmüş olduğunu gördüğü belirtildi. Şikayetçi Usta'nın kedilerin ölümüne başka kedilerin sebep olduğunu düşünerek evine gittiği anlatılan iddianamede, Usta'nın evinden kedilere baktığı sırada bir erkek şahsın elinde kürekle kedilere öldüresiye vurduğunu gördüğü öne sürüldü. İddianamede, şikayetçinin hemen evinden çıkıp kedilerin yanına gittiği, ne yaptığını sorduğunda şüphelinin kedilerin eşine saldırdığı ve bu nedenle kedileri öldürdüğü cevabını aldığı iddia edildi. Şikayetçi Usta'nın kedilere baktığında anne kedinin de yerde hareketsiz yattığını gördüğü ve polisi arayarak şikayetçi olduğu belirtildi. Şüpheli Kemal Dağhan Akdağ'ın (42) da kedilerin saldırması nedeniyle şikayetçi olacağını beyan ettiği kaydedildi.

KÜREKLE KEDİLERE VURDUĞUNU KABUL ETTİ

Şüpheli Akdağ'ın savunmasında kedilerin eşine saldırması nedeniyle kürekle kedilere vurduğunu söylediği belirtilen iddianamede, suç esnasında kullanılan küreğin de adli emanete alındığı kaydedildi. Söz konusu olayın tüm ülke çapında infiale sebep olduğu belirtilen iddianamede Ünlü isimler Deniz Akkaya ve Sinem Yıldız eşliğinde birçok hayvansever tarafından söz konusu vicdan yaralayan olayla ilgili 24 Mayıs 2021'de Bahçeşehir'de protesto edildiği ve yapılan protesto katılımı ile yine ülke gündemine oturmuştur denildi.

HERHANGİ BİR HAKLI NEDEN SAYILAMAZ

İddianamede, şüpheli Kemal Dağhan Akdağ'ın söz konusu kedinin eşine saldırmasından sonra tehlike geçmişken hırs ve intikam amacı ile özellikle kendisini savunamayacak olan yavru kedilere karşı giriştiği hunharca eylemin herhangi bir haklı neden sayılmayacağı vurgulandı.İddianamede şüpheli Kemal Dağhan Akdağ'ın Haksız yere sahipli hayvanı öldürme suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi. Tutuksuz şüpheli Akdağ, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

ÇOK ÜZÜCÜ BİR OLAY İLE KARŞI KARŞIYAYIZ

DHA'ya yazılı açıklama yapan şikayetçi Ayşe Genç Usta'nın avukatı Cansın Mayda ise Ne yazık ki sadece müvekkilimi değil bütün Türkiye'yi derinden yaralayan çok üzücü bir olay ile karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Bu olaya ilişkin olarak soruşturma aşaması tamamlanmış ve kovuşturma aşamasına geçilmiştir. İddianame düzenlenmiştir. İddianamede yer alan 'Şüpheli Kemal Dağhan Akdağ'ın söz konusu kedinin eşine saldırmasından sonra tehlike geçmiş iken hırs ve intikam amacı ile özellikle kendisini savunamayacak olan yavru kedilere karşı giriştiği hunharca eylemin herhangi bir haklı neden sayılamayacağı' cümlesi vahim olayın özeti şeklindedir. Her ne olursa olsun kendisini savunamayacak birkaç günlük olan yavru kedilere, herhangi bir insanın şiddet uygulaması asla ve asla kabul edilemez. dedi. Avukat Mayda şunları söyledi Anne kedinin saldırmasına ilişkin olarak sanığın eşinin müşteki olduğu dosyada ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Bu tür olaylarda kişinin eyleminin cezasız kalmaması ve gerekli yaptırımın uygulanması potansiyel failler açısından fazlasıyla mühimdir. Bu sebeple hazırlanan iddianameden dolayı hayvan hakları savunucuları olarak tüm hayvanseverler adına büyük bir minnettarlık içerisindeyiz. Umuyoruz ki kovuşturma aşaması tamamlandıktan sonra sanık hak ettiği cezayı alacaktır ve adalet yerini bulacaktır. Tahin ve yavruları için adalet savaşımız sonuna kadar sürecektir.

YAVRU KEDİLERİ, KÜREKLE VURARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
YAVRU KEDİLERİ, KÜREKLE VURARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
YAVRU KEDİLERİ, KÜREKLE VURARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
YAVRU KEDİLERİ, KÜREKLE VURARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Küçükçekmece, Bahçeşehir, Adalet, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YAVRU KEDİLERİ, KÜREKLE VURARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika


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