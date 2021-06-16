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Yavru kedileri pişirip yedi! Vahşeti ortaya çıkaran komşu, olayın ayrıntılarını anlattı: Anne kedi fırını tırnakladı, içinden kötü kokular geliyordu - Son Dakika

Yavru kedileri pişirip yedi! Vahşeti ortaya çıkaran komşu, olayın ayrıntılarını anlattı: Anne kedi fırını tırnakladı, içinden kötü kokular geliyordu

16.06.2021 15:08

Küçükçekmece'de yaşayan Japon uyruklu bir kişi, sokaktaki yavru kedileri kovaya doldurup çıkarttığı evinde pişirip yemişti. Feci olay sonrasında mahalleliler tarafından linç edilen kişinin sınır dışı edileceği belirtilirken, vahşeti ortaya çıkaran komşu Burhan Yüksek'in verdiği ayrıntılar adeta kan dondurdu. Anne kedinin olayın yaşandığı gün şahsın evine gittiğini ve fırını tırnakladığını söyleyen Burhan Yüksek, bina sakinlerinin fırından kötü koku aldığına vurgu yaptı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Beşyol Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre Japon uyruklu D.M isimli şahıs sokakta vatandaşların sahiplendiği ve beslediği yavru kedileri bir kovaya doldurarak evine çıkarttı ve burada pişirerek yedi.

KORKUNÇ OLAYI KOMŞUSU ORTAYA ÇIKARDI

Dehşet veren bu olay sokakta bulunan Burhan Yüksek isimli şahsın dikkati sayesinde ortaya çıktı. Şahsın kedileri evine götürdüğünü gören Yüksek, olayın peşini bırakmayarak önce komşularına daha sonra da polise bilgi vererek şahsın yakalanmasını sağladı.

''BEYAZ BİR KOVAYA KEDİLERİ DOLDURDU''

Yaşanan dehşet verici olayı anlatan Yüksek, "Pazar günü sabah saat altı civarında ben uyandım balkona çıktım dışarıya baktığımda burada karşıda oturan yabancı uyruklu bir komşumuz vardı. Beyaz bir kovaya yavru kedileri doldurdu. Aldı ve yukarı doğru çıktı ben yukarıdan da seslendim ama Pazar sabahı olduğu için çok da seslenmedim.

''MAMA VERECEK DİYE DÜŞÜNDÜM''

Benim düşüncem alacak evine çıkaracak ve mama verecek diye düşündüm. Aradan zaman geçti saat 11 gibi o bina da oturan başka bir komşumuza durumu anlattım 'kedi yavrularını aldı gitti ama geri getirmedi anne de burada yavrularını arıyor' dedim. Ama onlar da fazla ilgilenmedi.

İLK ÖNCE OLAYI İNKAR ETTİ

Ben ondan sonra işe gittim geldiğimde hala anne burada yavrularını arıyordu. Ben bu sefer diğer komşulara durumu anlattım. Onlar da merak ettiler bu arkadaşı çağırdık geldi aşağıya. Sorduk 'yavruları aldın gittin dedim' ilk önce inkar etti. 'Ben sevdim buraya bıraktım' dedi. Ben de 'yalan söylüyorsun kovaya doldurup çıkarttın' dedim.

FIRINDAN GELEN KÖTÜ KOKU DETAYI

Ondan sonra diğer arkadaşları da evine gönderdik. Anne kediyi de gönderdik yavruları orada mı bilir diye. Kapıyı açar açmaz anne kedi içeriye atlamış. Odalara falan koşmuş. Ondan sonra anne kedi fırının önüne gelmiş fırını tırnaklamış. Arkadaşlar daha sonra anne kediyi de alarak aşağıya indi. Arkadaşlar 'yüzde 99 kediler oradaydı ama fırından da çok kötü kokular geliyordu' dediler" ifadelerini kullandı.

''BİZDEN ÖZÜR DİLEDİ, BİR DAHA YAPMAYACAĞINI SÖYLEDİ''

Yaşananların ardından polis çağırdıklarını söyleyen Yüksek, "Ondan sonra polise ihbar ettik kapıyı açtıramadı ilk gelen ekip. Savcılıktan kağıt olması gerektiğini söylediler bize ve ayrıldılar. Daha sonra ben pazartesi günü hayvan dernekleri ile irtibata geçtim. O derneklerin sayesinde emniyetin içinde daha önce adını duymadığım hayvanları koruma birimi varmış onlar geldi. Çok duyarlı bir komiser vardı içlerinde çok duyarlı davrandı. Onlar çok ilgilendiler ve gözaltına aldılar. Kendisi gözaltı sırasında itiraf etmiş. Ben kestim bunları yedim demiş. Dün tekrar buraya geldi ve bizden özür diledi ben yaptım yedim bir daha yapmayacağım. Biz yine polis ekiplerini aradık onlar da geldiler dün gözaltına aldılar ve sınır dışı edeceklermiş" diye konuştu.

Yavru kedileri pişirip yedi! Vahşeti ortaya çıkaran komşu, olayın ayrıntılarını anlattı: Anne kedi fırını tırnakladı, içinden kötü kokular geliyordu

Küçükçekmece, İstanbul, Pazar, Japon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yavru kedileri pişirip yedi! Vahşeti ortaya çıkaran komşu, olayın ayrıntılarını anlattı: Anne kedi fırını tırnakladı, içinden kötü kokular geliyordu - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Yavru kedileri pişirip yedi! Vahşeti ortaya çıkaran komşu, olayın ayrıntılarını anlattı: Anne kedi fırını tırnakladı, içinden kötü kokular geliyordu - Son Dakika
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