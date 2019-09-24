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Yavru kediye salamlı kurtarma

32 dakika önce

Yavru kediye salamlı kurtarma Otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldıANTALYA - Antalya'da bir otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yavru kediye salamlı kurtarma

Otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'da bir otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde öğle molasının ardından 07 AES 425 plakalı otomobiliyle yola çıkan ilaç mümessili Burak Önder, yavru kedi sesi gelmesi üzerine aracını kenara çekti. Aracının kaputunu açan Önder, yavru bir kedinin sıkıştığını gördü. Marketten aldığı salamla yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan Burak Önder, başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Aracın olduğu yere gelen itfaiye ekipleri eldivenlerini giyip, özel aparatları ile yavru kediyi ikinci denemesinde kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından bir apartmanın bahçesine bırakılan kedi, verilen salamı yedi.

İlaç mümessili Burak Önder, öğle molasının ardından bindikleri aracın motor bölümünden kedi sesi gelmesi üzerine durduklarını söyledi.

Yaptıkları kontrolde aracın motor bölümüne sıkışan yavru bir kedi gördüklerini belirten Önder, " Kendimiz çıkarmaya çalıştık, sonuçta bir can, zarar gelmesini istemeyiz. Olmayınca itfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden kısa sürede çıkardı" dedi.

Yavru kediye salamlı kurtarma

Kültür Mahallesi, Antalya, İtfaiye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:40 Kaynak: İHA
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