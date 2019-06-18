Son Dakika Haberleri: Yavru kediyi alevlerin arasından itfaiye kurtardı
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Yavru kediyi alevlerin arasından itfaiye kurtardı

1 saat önce

Çekmeköy'de bir iş yerinin çatısında yangın çıktı.

Yavru kediyi alevlerin arasından itfaiye kurtardı, System.String[]
Çekmeköy'de bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevlere teslim olan çatıda mahsur kalan yavru kediyi canlarını tehlikeye atarak kurtardı. Kediyi kurtaran itfaiye erleri dumandan etkilendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çekmeköy, Mimarsinan Mahallesi, Mimarsinan Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir iş merkezinin çatısı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı saat 03.30 sıralarında yanmaya başladı. İş yerinin o saatlerde boş olması büyük bir faciayı önlerken, çatıda alevlerin arasında yavru bir kedinin mahsur kaldığı öğrenildi. İtfaiye erleri çatıya merdivenle ulaşarak yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Canlarını tehlikeye atarak yavru kediyi kurtaran itfaiye erleri yoğun dumandan etkilendi. Olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan itfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kurtarılan kedi daha sonra itfaiye ekiplerince veterinere götürüldü.

İş yerinde çıkan yangın vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:05 Kaynak: İHA
Çekmeköy, İtfaiye, 3. Sayfa
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