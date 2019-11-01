Son Dakika Haberleri: Yavru kediyi ayağıyla ezerek öldüren saldırgan engelli çıktı
Son Dakika Güncel Yavru kediyi ayağıyla ezerek öldüren saldırgan engelli çıktı

Yavru kediyi ayağıyla ezerek öldüren saldırgan engelli çıktı

6 saat önce

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, yavru kediyi tekmeledikten sonra ayağıyla ezerek öldüren şüphelinin, yüzde 85 engelli ve akli dengesi yerinde olmayan V.T. (26) olduğu ortaya çıktı.

Yavru kediyi ayağıyla ezerek öldüren saldırgan engelli çıktı, System.String[]

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, yavru kediyi tekmeledikten sonra ayağıyla ezerek öldüren şüphelinin, yüzde 85 engelli ve akli dengesi yerinde olmayan V.T. (26) olduğu ortaya çıktı.

Korkunç olay dün öğle saatlerinde Örnekköy Mahallesi 7448/18 Sokak'taki apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi, apartman sakinleri tarafından beslenen yavru kediyi önce tekmeledi. Tekmelerden kurtulan kedi, apartmanın bahçesindeki bir ağacın arkasına saklandı. Ancak, saldırgan, yavru kediyi saklandığı yerde ayağıyla ezerek öldürdü.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayın ardından harekete geçen polis, olan saldırganın V.T. olduğunu tespit etti. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen V.T.'nin yüzde 85 engelli olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:15 Kaynak: DHA
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