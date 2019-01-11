Son Dakika Haberleri: Yavru Kediyi Donmaktan Kurtardı

Yavru Kediyi Donmaktan Kurtardı

8 dakika önce

Yavru kediyi donmaktan kurtardı Yunus Emre Polat, tedavisi tamamlanan kediyi sahiplendiMERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde donmak üzere olan yavru kedi bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Yavru kediyi donmaktan kurtardı
Yunus Emre Polat, tedavisi tamamlanan kediyi sahiplendi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde donmak üzere olan yavru kedi bir vatandaş tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Kayacı Mahallesinde bir hayvan sever yol kenarında donmak üzere olan yavru kediyi veterinere götürdü. Hayvansever Yunus Emre Polat tedavisi tamamlandıktan sonra da yavru kediyi sahiplendi.
Kediyi bulan Yunus Emre Polat, "İşten çıkınca yol kenarında yavru bir kedi gördüm. Daha sonra karton kutuya koyarak veteriner hekime getirdim. Dışarıda kalmasına gönlüm el vermedi. Veteriner hekim tedavisini yaptı. Bende kediyi sahiplendim" dedi.
Veteriner hekim Arif Aksay ise, "Son günlerdeki yaşanan soğuk hava sokaklardaki hayvanları etkiliyor. Arkadaşımızda bu kediyi bize getirdi. Soğuktan etkilenmiş ve aç olduğu görülüyor. Vitamin takviyesi yaptık. Tedavisini tamamladık. Hayvansever arkadaşımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kediyi sahiplenen Yunus Emre Polat, tedavisi tamamlanan kediyle birlikte evinin yolunu tuttu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:05 Kaynak: İHA

Mersin, Erdemli, Genel
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