Yavru kediyi donmaktan kurtardı
Yunus Emre Polat, tedavisi tamamlanan kediyi sahiplendi
MERSİN - Mersin
'in Erdemli
ilçesinde donmak üzere olan yavru kedi bir vatandaş tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Kayacı Mahallesinde bir hayvan sever yol kenarında donmak üzere olan yavru kediyi veterinere götürdü. Hayvansever Yunus Emre Polat tedavisi tamamlandıktan sonra da yavru kediyi sahiplendi.
Kediyi bulan Yunus Emre Polat, "İşten çıkınca yol kenarında yavru bir kedi gördüm. Daha sonra karton kutuya koyarak veteriner hekime getirdim. Dışarıda kalmasına gönlüm el vermedi. Veteriner hekim tedavisini yaptı. Bende kediyi sahiplendim" dedi.
Veteriner hekim Arif Aksay ise, "Son günlerdeki yaşanan soğuk hava sokaklardaki hayvanları etkiliyor. Arkadaşımızda bu kediyi bize getirdi. Soğuktan etkilenmiş ve aç olduğu görülüyor. Vitamin takviyesi yaptık. Tedavisini tamamladık. Hayvansever arkadaşımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kediyi sahiplenen Yunus Emre Polat, tedavisi tamamlanan kediyle birlikte evinin yolunu tuttu.