YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

20.04.2022 16:12

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri özel aparatlar yardımıyla kurtardı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri özel aparatlar yardımıyla kurtardı.

Cumhuriyet Mahallesi Kesişleme Sokak üzerinde bulunan bir binanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyanlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler özel aparatlar yardımıyla yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu. Ekiplerin uzun uğraşları sonrası yavru kedi kurtarılarak annesinin bulunduğu kutuya bırakıldı. Kedinin kurtarılmasına sevinen vatandaşlar itfaiye ekibine teşekkür etti.

YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

YORUMLAR
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Yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular Yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular

Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Bodrum, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


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