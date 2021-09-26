YAVRU KEDİYİ KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRDÜ - Son Dakika

Olay, Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Vardar Sokak'ta meydana geldi. İki duvar arasında yavru bir kedinin sıkıştığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Kedinin kalbinin durduğunu fark eden itfaiye eri İbrahim Ethem, parmağıyla kalp masajı yaparak hayata döndürdü. İtfaiyeci Ethem, tekrar nefes almaya başlayan kediye eliyle su içirdi. Sağlıklı olduğu anlaşılan yavru kedi, bulunduğu bölgede bırakıldı.

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