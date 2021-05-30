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ANTALYA YAVRU KEDİYİ, KEDİ SESİ DİNLETEREK KURTARDILAR - Son Dakika

ANTALYA YAVRU KEDİYİ, KEDİ SESİ DİNLETEREK KURTARDILAR

30.05.2021 15:46

ANTALYA'da telekomünikasyon kablolarının geçtiği çukura düşen yavru kedi, telefondan kedi sesi dinletilerek kurtarıldı.

ANTALYA'da telekomünikasyon kablolarının geçtiği çukura düşen yavru kedi, telefondan kedi sesi dinletilerek kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Ulus Mahallesi 2105 Sokak üzerinde, telekomünikasyon kablolarının geçtiği çukurda meydana geldi. Çukurdan miyavlama sesi duyan mahalleli, 112 ihbar hattını arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri çukur kapağını kaldırarak, kedinin yerini belirlemeye çalıştı. Kedinin dar kanalda sürekli hareket halinde olduğunu gören itfaiye ekibi, çukura girmek için merdiven kullandı. Çukura giren itfaiye eri telefonunda kedi sesi açarak, kedinin yerini belirlemeye çalıştı. Mahalledeki çocuklar ise kedinin girdiği çukurun ağzına ekmek, süt ve mama bıraktı. İtfaiye eri kediyi kurtarmaya çalışırken, bir mahalleli dinletilen kedi sesine gelen yavru kediyi boynundan tutarak çukurdan çıkardı.

Mahalleli çukurların kenarlarında yer yer delikler bulunduğunu, bu deliklerin çocuk ve kediler için tehlike oluşturduğunu söyledi.

ANTALYA YAVRU KEDİYİ, KEDİ SESİ DİNLETEREK KURTARDILAR
ANTALYA YAVRU KEDİYİ, KEDİ SESİ DİNLETEREK KURTARDILAR
ANTALYA YAVRU KEDİYİ, KEDİ SESİ DİNLETEREK KURTARDILAR
ANTALYA YAVRU KEDİYİ, KEDİ SESİ DİNLETEREK KURTARDILAR
ANTALYA YAVRU KEDİYİ, KEDİ SESİ DİNLETEREK KURTARDILAR
ANTALYA YAVRU KEDİYİ, KEDİ SESİ DİNLETEREK KURTARDILAR
ANTALYA YAVRU KEDİYİ, KEDİ SESİ DİNLETEREK KURTARDILAR
ANTALYA YAVRU KEDİYİ, KEDİ SESİ DİNLETEREK KURTARDILAR
ANTALYA YAVRU KEDİYİ, KEDİ SESİ DİNLETEREK KURTARDILAR

Telekomünikasyon, İtfaiye, Kepez, Ulus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA YAVRU KEDİYİ, KEDİ SESİ DİNLETEREK KURTARDILAR - Son Dakika


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