Son Dakika Haberleri: Yavru kediyi kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı
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Yavru kediyi kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı

1 saat önce

Yavru kediyi kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı Zabıta ekipleri kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için denemedik yol bırakmadıDÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde köprü altında sıkışan kediyi kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Yavru kediyi kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı

Zabıta ekipleri kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için denemedik yol bırakmadı

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde köprü altında sıkışan kediyi kurtarmak için ekipler seferber oldu. Ancak ekiplerin bütün çabasına karşın köprünün altının dar olması ve yavru kedinin korkarak daha ilerilere kaçması sonucu ekiplerin çabası yetersiz kaldı.

Olay öğlen saatlerinde yayaların en yoğun kullandığı Akçakoca Merkez Camii Kanal Köprüsü'nde meydana geldi. Köprüyü kullanan vatandaşlar, köprünün altından kedi sesi geldiğini duydu. Sesin köprünün altında kalan yavru kediden geldiğini görenler durumu Akçakoca Belediyesine haber verdi. İhbar üzerine köprüye gelen zabıta ekipleri, yavru kediyi bulunduğu alandan kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun süren çalışmasına rağmen köprünün altının dar olması ve kedinin korkarak daha ilerilere kaçması nedeniyle ekipler kedi, bulunduğu yerden çıkarılamadı.

Yavru kedinin yiyebileceği yemekleri çıkabileceği alana koyan ekipler, kediyi bulunduğu yerden çıkartamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Merdiven ile köprü altına inen itfaiye ekipleri de kediye ulaşamayınca ekipler, çalışmaları sonlandırarak olay yerinden ayrıldı.

Yavru kediyi kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı

Akçakoca, İtfaiye, Zabıta, Düzce, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:41 Kaynak: İHA
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