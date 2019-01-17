Son Dakika Haberleri: Yavru Kediyi Kurtarmak İçin Buz Gibi Denize Atladı

Yavru Kediyi Kurtarmak İçin Buz Gibi Denize Atladı

36 dakika önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm ilçesi Girne'de eski limanda denize düşen ve boğulmakta olan yavru kedi, çevrede bulunan bir genç tarafından kurtarıldı.

Yavru Kediyi Kurtarmak İçin Buz Gibi Denize Atladı, System.String[]
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm ilçesi Girne'de eski limanda denize düşen ve boğulmakta olan yavru kedi, çevrede bulunan bir genç tarafından kurtarıldı.

Olay dün öğle saatlerinde Girne'de meydana geldi. Limanda gezmekte olan Bertuğ Akkara isimli genç, denizde bir yavru kedi olduğunu gördü. Akkara, cebindeki cüzdanını ve telefonunu yanındaki arkadaşına vererek denize atladı.

Yavru kediyi kurtaran Akkara, daha sonra arkadaşlarının yardımı ile denizden dışarı çıkarıldı. Kurtarılan yavru kedi sıcak bir ortama götürüldü ve annesiyle birlikte sokağa bırakıldı.

DHA'ya konuşan Akkara, "Hava çok soğuktu. O sırada yavru kedinin denizin içerisinde çaresiz bir durumda olduğunu gördüm. Hiç düşünmeden kediyi kurtarmak için denize atladım. Kedinin boğulmasına kayıtsız kalamazdım" dedi. - Karahasan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:06 Kaynak: DHA

Kıbrıs, Girne, 3. Sayfa
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