Son Dakika Haberleri: YAVRU KEDİYİ MAHSUR KALDIĞI YERDEN KURTARAN İTFAİYE ALKIŞ ALDI
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YAVRU KEDİYİ MAHSUR KALDIĞI YERDEN KURTARAN İTFAİYE ALKIŞ ALDI

2 saat önce

SULTANGAZİ'de işyerinin havalandırma bacasına girip, mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

YAVRU KEDİYİ MAHSUR KALDIĞI YERDEN KURTARAN İTFAİYE ALKIŞ ALDI, System.String[]
SULTANGAZİ'de işyerinin havalandırma bacasına girip, mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir işyerinin havalandırma bacasında kedi sesinin geldiğini duyanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi geldi. Ekipler, bacayı kesici alet yardımıyla keserek yavru kediyi kurtardı. Kurtarma çalışmalarını izleyenler kediyi kurtaran itfaiye ekibini alkışladı. Yavru kedinin kurtarılma anı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
(CEP TELEFONU)
- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Yavru kediyi çıkarmaları
-Çevredekilerin alkışlamaları


- İstanbul
İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:26 Kaynak: DHA
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