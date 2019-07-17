Son Dakika Haberleri: Yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtaran itfaiye alkış aldı
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Yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtaran itfaiye alkış aldı

1 saat önce

SULTANGAZİ'de işyerinin havalandırma bacasına girip, mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtaran itfaiye alkış aldı, System.String[]
SULTANGAZİ'de işyerinin havalandırma bacasına girip, mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir işyerinin havalandırma bacasında kedi sesinin geldiğini duyanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi geldi. Ekipler, bacayı kesici alet yardımıyla keserek yavru kediyi kurtardı. Kurtarma çalışmalarını izleyenler kediyi kurtaran itfaiye ekibini alkışladı. Yavru kedinin kurtarılma anı vatandaşlar tarafından görüntülendi.


- İstanbul
İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:32 Kaynak: DHA
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