Yavru kelaynaklar, yumurtadan çıkmaya başladı - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet sürdüren Şanlıurfa Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu'nda, yeni yavrular yumurtalardan çıkmaya başladı. Kelaynak yavrularının ilk görüntüleri, DKMP personeli tarafından kayıt altına alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan, Türkiye dışında sadece Suriye ve Fas'ta yaşayan kelaynakların, DKMP Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarla korunduğu vurgulandı. Şanlıurfa Birecik'te 1977 yılında 2 ergin ve 9 yavru ile başlanan üretim çalışmaları sonucu bu sayının 244'e ulaştığı belirtilen açıklamada, "Geçtiğimiz Şubat ayında üreme dönemlerini geçirmek için tabiata bırakılan kelaynakların yeni yavruları yumurtalardan çıkmaya başladı ve bu yavruların ilk görüntüleri DKMP personelleri tarafından kayıt altına alındı. Önümüzdeki günlerde yavruların tamamının yumurtalarından çıkacağı Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu'nda bu yıl 50 civarında yavru bekleniyor. Kelaynak kuşları 'tek eşli' olmaları ile bilinir ve yılda 1-3 arasında yavru dünyaya getirir. Bu kuşların en önemli özelliklerinden biri de eşlerine çok sadık olmalarıdır. Öyle ki eşi ölen bazı kelaynak kuşlarının yemeyi içmeyi terk ettikleri ya da kendilerini kayalıklardan aşağı bırakarak ölmeyi seçtikleri de gözlemlenmiştir" denildi.

ANKARA, -