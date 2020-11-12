Yavru köpeğe çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halinde bulunan bir motosiklet, yola atlayan yavru köpeğe çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralanırken köpek ise telef oldu

Edinilen bilgiye göre İslahiye ilçesi Hatay Bulvarı üzerindeki kavşakta seyreden R.B. idaresindeki 27 SF 276 plakalı motosiklet, aniden yola çıkan yavru köpeğe çarptı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan ve savrulan motosikletin sürücüsü ile arkasında bulunan oğlu yaralandı. Kazada yavru köpek ise telef oldu. Kazanın ardından olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, telef olan köpek ise ekipler tarafından olay yerinden kaldırıldı. - GAZİANTEP