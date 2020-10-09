Yavru köpeği annesine kavuşturdular - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde anne köpek, 5 metrelik kuyuya düşen yavrusunun saatlerce kurtarılmasını bekledi.

Efeler ilçesi Balıkköy Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alandaki küçük kuyuya düşen yavru köpek, ekiplerin uzun uğraşları sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. İddialara göre, zemin etüt çalışması kapsamında açılan kuyudan yavru köpeğin seslerini duyan ve anne köpeğin telaşlı hallerini gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Veteriner İşleri ekipleri, yavru köpeğin 5 metrelik kuyuya düştüğünü tespit ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yavru köpeği düştüğü yerden çıkarmak için kepçe yardımıyla yaklaşık 5 metrelik bir çukur kazdı. Kazılan çukura giren itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yavru köpeği mahsur kaldığı yerden çıkardı. Yavru köpeğin kurtarılması ile sevinen çevredeki vatandaşlar ekiplere teşekkür etti. Kurtarılan yavru köpek ekiplerce annesinin yanına bırakılırken, anne köpek dakikalarca yavrusunu emzirip sakinleştirmeye çalıştı. - AYDIN