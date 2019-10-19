Son Dakika Haberleri: Yavru köpeği başına plastik bidon geçirip, ölüme terk ettiler (2)
Son Dakika Güncel Yavru köpeği başına plastik bidon geçirip, ölüme terk ettiler (2)

Yavru köpeği başına plastik bidon geçirip, ölüme terk ettiler (2)

7 dakika önce

'İNSANLAR BU HAYVANLARA HİÇ ACIMIYOR MU?'Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tafafından başına plastik bidon geçirilip ölüme terk edilen yavru köpeği fark ederek kurtarılmasını sağlayan 10 yaşındaki Ilımnaz İsmail DHA'ya konuştu.

Yavru köpeği başına plastik bidon geçirip, ölüme terk ettiler (2), System.String[]

'İNSANLAR BU HAYVANLARA HİÇ ACIMIYOR MU?'

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tafafından başına plastik bidon geçirilip ölüme terk edilen yavru köpeği fark ederek kurtarılmasını sağlayan 10 yaşındaki Ilımnaz İsmail DHA'ya konuştu. Şefkatiyle büyük takdir toplayan küçük kız, "Sabaha karşı dışarıdan hayvan sesleri geldiğini duydum ancak kuş zannettim. Bir süre sonra başka bir hayvan olduğunu düşünerek, aileme haber verdim. Balkondan baktığımda daha öncede mahallemize gelen siyah yavru bir köpeğin, başına plastik bidon geçirildiğini gördüm. Yakalamaya çalıştık ama kaçtı. Belediye ekiplerine haber verdik hemen gelip köpeği kurtardılar. Çok sevimli bir köpekti. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum; Bu hayvanların kime zararı var? İnsanlar sıcak evlerinde yataklarında yatarken o hayvanlar sokaklarda yaşıyor. İnsanlar bu hayvanlara hiç acımıyor mu? Onlar size ne yapıyor? Yetkililerden yardım istiyoruz, bu işkenceleri yapan kişilere ağır cezaların verilmesi gerek" dedi.

Yavuz YILMAZ/INEGOL (BURSA),


İnegöl, Bursa, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:18 Kaynak: DHA
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