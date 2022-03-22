MERSİN'in Akdeniz ilçesinde M.K., evinin çatısında dövdüğü yavru köpeği aşağı attı. Köpeğin dişlerinde kırıklar, gözünde kanama, kalçasında ve sol ayağında kırık oluştuğu belirlenirken, gözaltına alınan M.K., adli kontrolle serbest kaldı. Şiddet anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şevket Sümer Mahallesi'nde yaşayan birinin, evin çatısında şiddet uyguladığı yavru köpeği aşağı attığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Akdeniz Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine yönlendirilen ekipler, yaralı köpeği alarak, tedavisi için veteriner kliniğine götürdü. Yavru köpeğin ön dişlerinde kırıklar, bir gözünde kanama, kalçasında ve sol ayağında kırık oluştuğu belirlendi. Ekipler, köpeğe şiddet uygulayan sahibi M.K.'yi ise gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köpeğe şiddet anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)