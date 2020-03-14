Yavru köpeği kurtarmak için seferber oldular - Son Dakika

Yavru köpeği kurtarmak için seferber oldular
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Yavru köpeği kurtarmak için seferber oldular Muğla'nın Bodrum ilçesinde demir kapıya kafası sıkışan yavru köpeği kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu Akyarlar Mahallesi Kemer Caddesi 1'inci sokakta bir evin giriş kapısındaki demir parmaklıklarına kafası sıkışan yavru köpek için...
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:24 Kaynak: İHA
Yavru köpeği kurtarmak için seferber oldular
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde demir kapıya kafası sıkışan yavru köpeği kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu
Akyarlar Mahallesi Kemer Caddesi 1'inci sokakta bir evin giriş kapısındaki demir parmaklıklarına kafası sıkışan yavru köpek için vatandaşlar seferber oldu. Can havliyle bağıran köpeği kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan çevre sakinleri yavru köpeğin kafasını sıkışan demir parmaklıklardan bir türlü çıkaramadı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Bodrum itfaiye grup amirliği uzun uğraşlar sonucu köpeğin kafasını sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtulan yavru köpek itfaiye tarafından evin bahçesine bırakıldı.
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