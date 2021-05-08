Yavru köpeği kurtarmak isteyen adam, kuyuya düşüp can verdi - Son Dakika

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Saat 09.30 sıralarında kırsal Turanlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda besici Salih Yayla, bir köpeğin içinde su olmayan 5 metrelik kuyuya düştüğünü görüp yardıma koştu. Kendi imkanlarıyla köpeği kurtarmaya çalışan Salih Yayla, dengesini kaybedip kuyuya düştü.

YAKINLARI EKİPLERE HABER VERDİ

Yakınları haber alamayınca aramaya çıktıkları Salih Yayla'nın kuyuya düştüğünü görüp sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan Salih Yayla'nın boynunu kırılıp öldüğü belirlendi. Kuyuya düşen yavru köpek ise kurtarıldı.

Yapılan incelemenin ardından Yayla'nın cenazesi Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.