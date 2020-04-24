YAVRU KÖPEĞİ ÖLDÜREN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

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YAVRU KÖPEĞİ ÖLDÜREN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
6 saat önce
Ali ABLAY/ İstanbul'da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık köpeği yere vurarak öldüren şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ali ABLAY/
İstanbul'da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık köpeği yere vurarak öldüren şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul'da O.Ö. isimli şüpheli lastikçide "kendisini rahatsız ettiği" gerekçesiyle Dora isimli 3 aylık köpeği, yere vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli emniyet ekiplerince İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin köpeğe şiddet uyguladığı anlar işyerinin güvenlik kamerasına yanmıştı. Görüntülerde şüpheli, yavru köpeği havaya kaldırarak yere vuruyor, yavru köpek kısa bir süre sonra ölüyordu. Gözaltındaki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 03:54 Kaynak: DHA
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