Yavru köpeği öldüren kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İSTANBUL'da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık köpeği yere vurarak öldüren şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Köpeği öldüren şüphelinin polisteki ifadesinde, köpeğin patronun olduğunu, bir anlık öfke ile yaptığını söylediği öğrenildi.

İstanbul'da O.Ö. isimli şüpheli lastikçide "kendisini rahatsız ettiği" gerekçesiyle Dora isimli 3 aylık köpeği, yere vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli emniyet ekiplerince İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin köpeğe şiddet uyguladığı anlar işyerinin güvenlik kamerasına yanmıştı. Görüntülerde şüpheli, yavru köpeği havaya kaldırarak yere vuruyor, yavru köpek kısa bir süre sonra ölüyordu. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, O.Ö.'nün evine baskın düzenledi. Evinde olmadığı anlaşılan O.Ö.'yü arama çalışmaları devam eden polis ekipleri, bir sokakta O.Ö.'yü görünce hemen gözaltına aldı. Gözaltındaki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Köpeği öldüren şüphelinin polisteki ifadesinde, köpeğin patronun olduğunu, bir anlık öfke ile yaptığını söylediği öğrenildi.