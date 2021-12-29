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Yavru köpeği patilerinden tutup taşıyan işçiye para cezası - Son Dakika

Yavru köpeği patilerinden tutup taşıyan işçiye para cezası

29.12.2021 19:39
Yavru köpeği patilerinden tutup taşıyan işçiye para cezası

ORDU'nun Aybastı ilçesinde, sokakta hasta olduğunu fark ettiği yavru köpeği patilerinden tutarak, diğer bacakları aşağı sarkmış halde taşıdığı görüntüler tepki çeken belediye temizlik görevlisi Ahmet Evin'e (52), '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 1500 TL idari...

ORDU'nun Aybastı ilçesinde, sokakta hasta olduğunu fark ettiği yavru köpeği patilerinden tutarak, diğer bacakları aşağı sarkmış halde taşıdığı görüntüler tepki çeken belediye temizlik görevlisi Ahmet Evin'e (52), '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 1500 TL idari para cezası kesildi.

Aybastı'da, bazı sokak hayvanlarının çocuklara ve çevredekilere saldırması üzerine, ilçedeki hastalıklı ve saldırgan sokak köpeklerinin toplanarak, barınağa gönderilmesi için çalışma başlatıldı. Aybastı Belediyesi'nde temizlik işçisi Ahmet Evin de sokakta temizlik yaptığı sırada yavru köpekle karşılaştı. Köpeğin hasta olduğunu fark eden Evin, patilerinden tutarak, diğer bacakları aşağı sarkmış halde köpeği belediyeye götürdü. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki topladı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Yavru köpek, Ordu Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan ve Rehabilitasyon Bakımevi'nde tedaviye alındı. Köpeği patilerinden tutarak taşıyan işçi Ahmet Evin'e Aybastı Belediyesi yetkililerince önce sözlü uyarıda bulunuldu. Hakkında soruşturma başlatılan Evin'e '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 1500 TL idari para cezası kesildi.


Yavru köpeği patilerinden tutup taşıyan işçiye para cezası
Yavru köpeği patilerinden tutup taşıyan işçiye para cezası
Yavru köpeği patilerinden tutup taşıyan işçiye para cezası
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Türk Lirası, Para Cezası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yavru köpeği patilerinden tutup taşıyan işçiye para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yavru köpeği patilerinden tutup taşıyan işçiye para cezası - Son Dakika
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