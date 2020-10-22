Yavru köpeği tüfekle yaraladılar - Son Dakika

Yavru köpeği tüfekle yaraladılar

22.10.2020 23:11
Yavru köpeği tüfekle yaraladılar, System.String[]

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sahipli bir köpek kimliği belirsiz kişilerce tüfekle suratından vurularak ağır yaralandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sahipli bir köpek kimliği belirsiz kişilerce tüfekle suratından vurularak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Mert Ekşi'ye ait aylık sahipli köpek kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle suratından vurularak ağır yaralandı. Devrek Mekekler Caddesinde meydan gelen olayla ilgili Devrek Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunan Mert Ekşi, "Bunu yapanlar insan olamaz bu hayvanı ateş ederek yaralayanların bulunmasını ve adalet önüne çıkarılmasını istiyorum" diye konuştu.

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Yavru köpeği tüfekle yaraladılar
Yavru köpeği tüfekle yaraladılar
Yavru köpeği tüfekle yaraladılar

Zonguldak, Devrek, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yavru köpeği tüfekle yaraladılar - Son Dakika

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