Yavru köpek 5 metre derinlikten kurtarıldı
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Çiğli Ege Sanayi Sitesi Bölgesinde 5 metre derinliğindeki havalandırma borusundan düşerek toprak altında mahsur kalan yavru köpeğin yardımına Çiğli Belediyesi koştu.
Çiğli Ege Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:44 Kaynak: İHA
Sanayi Sitesi Bölgesinde 5 metre derinliğindeki havalandırma borusundan düşerek toprak altında mahsur kalan yavru köpeğin yardımına Çiğli Belediyesi
koştu.
Gelen ihbar üzerine harekete geçen Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri, yavru köpeğin 5 metre derinlikteki havalandırma borusuna düştüğünü görünce İzmir Büyükşehir Belediyesi
Çiğli itfaiye ekiplerinden destek istedi. Çiğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ile itfaiye ekiplerinin 5 saat süren yoğun çalışmaları sonucunda yavru köpek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Yavru köpek, gerekli tıbbi işlemlerin yapılması ve durumunun kontrol altında tutulması için Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü. Yavru köpeğe, hayatını İzmir'deki sahipsiz hayvanların sağlıklı yaşamasına adayan ve geçen yıl vefat eden Nebiha Deprem'in isminin yaşatılması düşüncesiyle Nebiha adı verildi. - İZMİR
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