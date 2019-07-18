Son Dakika Haberleri: Yavru köpek 5 metre derinlikten kurtarıldı
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Yavru köpek 5 metre derinlikten kurtarıldı

43 dakika önce

Çiğli Ege Sanayi Sitesi Bölgesinde 5 metre derinliğindeki havalandırma borusundan düşerek toprak altında mahsur kalan yavru köpeğin yardımına Çiğli Belediyesi koştu.

Yavru köpek 5 metre derinlikten kurtarıldı, System.String[]
Çiğli Ege Sanayi Sitesi Bölgesinde 5 metre derinliğindeki havalandırma borusundan düşerek toprak altında mahsur kalan yavru köpeğin yardımına Çiğli Belediyesi koştu.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri, yavru köpeğin 5 metre derinlikteki havalandırma borusuna düştüğünü görünce İzmir Büyükşehir Belediyesi Çiğli itfaiye ekiplerinden destek istedi. Çiğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin 5 saat süren yoğun çalışmaları sonucunda yavru köpek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Yavru köpek, gerekli tıbbi işlemlerin yapılması ve durumunun kontrol altında tutulması için Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü. Yavru köpeğe, hayatını İzmir'deki sahipsiz hayvanların sağlıklı yaşamasına adayan ve geçen yıl vefat eden Nebiha Deprem'in isminin yaşatılması düşüncesiyle Nebiha adı verildi. - İZMİR
Çiğli Belediyesi, İzmir, Çiğli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:44 Kaynak: İHA
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