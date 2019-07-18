Yavru köpek 5 metre derinlikten kurtarıldı
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İZMİR'in Çiğli ilçesinde, 5 metre derinliğindeki havalandırma borusundan düşerek toprak altında mahsur kalan yavru köpeği Çiğli Belediyesi ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:15 Kaynak: DHA
İZMİR'in Çiğli
ilçesinde, 5 metre derinliğindeki havalandırma borusundan düşerek toprak altında mahsur kalan yavru köpeği Çiğli Belediyesi
ekipleri kurtardı. Ege
Sanayi Sitesi Bölgesi'nde 5 metre derinliğindeki havalandırma borusundan düşen köpek toprak altında mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbaıyla gelen Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri, yavru köpeğe ulaşamayınca Çiğli'deki itfaiye ekiplerinden destek istedi. Çiğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ile itfaiye ekiplerinin 5 saat süren yoğun çalışmaları sonucunda yavru köpek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Yavru köpek, gerekli tıbbi işlemlerin yapılması ve durumunun kontrol altında tutulması için Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Yavru köpeğe, hayatını İzmir
'deki sahipsiz hayvanlara adayan ve geçen yıl vefat eden Nebiha Deprem'in isminin yaşatılması düşüncesiyle 'Nebiha' adı verildi.
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