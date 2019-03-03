Yavru Köpek Donarak Telef Oldu, Anne Diğer Yavrulardan Ayrılmıyor

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Karabekir Mahallesi'nde bir köpeğin merdiven altında doğurduğu yavrusu soğuktan donarak telef oldu.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Karabekir Mahallesi'nde bir köpeğin merdiven altında doğurduğu yavrusu soğuktan donarak telef oldu.



Karabekir Mahallesi Muhabbet Sokak'ta tahta bir merdivenin altında sokak köpeği iki gün önce üç yavru doğurdu. Bir yavrusu soğuktan donan köpek, diğer iki yavrusunu kaybetmemek için olağanüstü çaba gösterdi. Diğer yavrularını adeta sarmalayan köpek iki günden beri yerinden kalkmayınca mahalleli durumu fark etti. Köpek ve yavruları için yemek ile su getiren mahalle sakinleri, merdiven altını sıcak bir yuvaya dönüştürmek için de kolları sıvadı. Bir yavrusunu kaybeden, kalan iki yavrusunu da koruma içgüdüsüyle mahalleliye saldıran anne köpek yüzünden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Mahalle sakinlerinden Dr. İbrahim Hakkı Ekinci donan yavruyu merdiven altından uzaklaştırırken, vatandaşlar da yuva için kolları sıvadı.



Merdiven altında doğum yapan köpeği iki gün sonra fark ettiklerini söyleyen Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, "Köpek yerinden hiç kalkmıyor, yavrularından ayrılmamak için devamlı yatar pozisyonda. Adeta yavrularını sarmalamış durumda. Merdiven altı tamamen açık bir yer, kar ve buzun içerisinde. Önceki gün eksi 10 dereceye kadar hava sıcaklığı düşmüştü. Şimdi bir çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. Köpek merdivene yaklaştırmıyor, hemen bize tepki koyuyor. Burayı kapatıp korunaklı bir hale getireceğiz. İnşallah havalar da kısa sürede ısınır, bir sıkıntı yaşamazlar" diye konuştu. - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Nesli Tükenmekte Olan Oklu Kirpiyi Vahşice Öldürdüler

Mansur Yavaş'ın Mal Varlığı Dudak Uçuklattı

50 Yıldır Elektriksiz Yaşayan Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi

MHP'nin İkinci Adamı, Anket Şirketlerini Topa Tuttu: Bizi Kandırıyorlar