Yavru Köpek Durdurucu Soğuklara Dayanamadı
1 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yavru bir köpek donarak telef oldu.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yavru bir köpek donarak telef oldu.
Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar, insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Cananlar Mahallesi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle yavru bir köpek donarak telef oldu. Eve giderken yol kenarında hareketsiz kalan hayvanı fark ettiğini ifade eden Melik Fırat
Kaya, "Eve giderken, hareketsiz duran köpek yavrusunu fark etti. Yaklaştıkça kaçacağını zannettim, ama maalesef dokunduğumda donmuş şekildeydi. Yetkililerden ricamız, bu sokak hayvanlarına sahip çıksınlar" dedi - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:22 Kaynak: İHA
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