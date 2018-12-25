Yavru Köpek Ezilmesin Diye Servis Aracını Durdurdu
2 saat önce
Kırıkkale'de yavru bir köpeği yol ortasında gören lise öğrencisi, köpeği kurtarmak için yolculuk yaptığı servis aracını durdurdu.
Kırıkkale
'de yavru bir köpeği yol ortasında gören lise öğrencisi, köpeği kurtarmak için yolculuk yaptığı servis aracını durdurdu.
Kırıkkale'nin Sulakyurt
ilçesindeki Hakim Mehmet Çakıroğlu
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
10. sınıf öğrencisi Musa Yurdakul, okul servisinde giderken Kırıkkale- Samsun
karayolundaki bir kavşağa geldiğinde karşıya geçmeye çalışan yavru bir köpeği gördü. Şoföre okul servisini durdurtan Musa Yurdakul, hızlı araçların geçiş yaptığı kavşaktan köpeği alarak ezilmekten kurtararak güvenli bir yere bıraktı.
Görüntüler servis aracındakiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - KIRIKKALE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:56 Kaynak: İHA
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Yolda Kalan Aracı İtti
Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu
Son Dakika! Erdoğan'dan Müjde: Yılbaşından İtibaren Doğal Gaz ve Elektrikte Yüzde 10 İndirim Yapılacak
Erdoğan'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çalışmalar En İyi Rakamı Belirlemek Üzere Yürütüldü