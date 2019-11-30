Son Dakika Haberleri: Yavru köpek için seferber oldular
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Yavru köpek için seferber oldular

6 saat önce

Malatya'da akarsuya düşen yavru köpeğin sudan çıkarılması takdirle karşılandı.

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Malatya'da akarsuya düşen yavru köpeğin sudan çıkarılması takdirle karşılandı.


Darende ilçesi Tohma çayına düşen köpeği kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. İlçenin çarşı merkezinde Tohma çayına düşen yavru köpeği zorda olsa sudan çıkaran vatandaşlar oldukça mücadele verdi.


Vatandaşların akarsuya düşen köpeğin sudan çıkarılmasını izleyenler, hayvan severlerin mücadelesini takdirle karşıladı. - MALATYA

Darende, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:11 Kaynak: İHA
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