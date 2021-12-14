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Yavru köpek kanalizasyon borusuna sıkıştı - Son Dakika

Yavru köpek kanalizasyon borusuna sıkıştı

14.12.2021 12:31

Yavru köpek kanalizasyon borusuna sıkıştı Kanalizasyon borusunda sıkışan yavru köpek için zabıta ekipleri seferber oldu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kanalizasyon borusuna sıkışan köpek yavrusu için seferber olan itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmayla köpek yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı.

Yavru köpek kanalizasyon borusuna sıkıştı

Kanalizasyon borusunda sıkışan yavru köpek için zabıta ekipleri seferber oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kanalizasyon borusuna sıkışan köpek yavrusu için seferber olan itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmayla köpek yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı.

Alınan bilgilere göre Marangozular ve Keresteciler Sitesi yakınlarında kanalizasyon borusunda bir köpek yavrusunun sıkıştığı ihbarı alan itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Ekipler sıkışan köpek yavrusuna ulaşmak için kepçeyle alanı kazdı. Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışması sonrası köpek sıkıştığı yerden yara almadan kurtarıldı.

Köpek yavrusu tedavi ve bakımı yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yavru köpek kanalizasyon borusuna sıkıştı
Yavru köpek kanalizasyon borusuna sıkıştı
Yavru köpek kanalizasyon borusuna sıkıştı
Yavru köpek kanalizasyon borusuna sıkıştı

Şanlıurfa, İtfaiye, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yavru köpek kanalizasyon borusuna sıkıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yavru köpek kanalizasyon borusuna sıkıştı - Son Dakika
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