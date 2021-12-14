Yavru köpek kanalizasyon borusuna sıkıştı - Son Dakika

Yavru köpek kanalizasyon borusuna sıkıştı

Kanalizasyon borusunda sıkışan yavru köpek için zabıta ekipleri seferber oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kanalizasyon borusuna sıkışan köpek yavrusu için seferber olan itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmayla köpek yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı.

Alınan bilgilere göre Marangozular ve Keresteciler Sitesi yakınlarında kanalizasyon borusunda bir köpek yavrusunun sıkıştığı ihbarı alan itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Ekipler sıkışan köpek yavrusuna ulaşmak için kepçeyle alanı kazdı. Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışması sonrası köpek sıkıştığı yerden yara almadan kurtarıldı.

Köpek yavrusu tedavi ve bakımı yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.