Üye Girişi
Yavru köpek 'Moka' Sanayi Odası'nın neşe kaynağı oldu - Son Dakika

Yavru köpek 'Moka' Sanayi Odası'nın neşe kaynağı oldu

19.02.2022 01:57

Yavru köpek 'Moka' Sanayi Odası'nın neşe kaynağı olduESKİŞEHİR Eskişehir Sanayi Odası tarafından sahiplenilen 2 buçuk aylık yavru köpek Moka, çalışanların stresini azaltarak kurumun neşe kaynağı oluyor.

Yavru köpek 'Moka' Sanayi Odası'nın neşe kaynağı oldu

ESKİŞEHİR Eskişehir Sanayi Odası tarafından sahiplenilen 2 buçuk aylık yavru köpek Moka, çalışanların stresini azaltarak kurumun neşe kaynağı oluyor.

Eskişehir Sanayi Odası çalışanlarının kurum bahçesinde beslediği Zeytin isimli köpek, iki buçuk ay önce doğum yaptı. Yavrulardan bazıları sahiplendirilirken, geriye kalan yavru Moka'yı ise ESO çalışanları sahiplendi. Beslenme ve diğer ihtiyaçlarıyla kurum çalışanlarının ortak ilgilendiği Moka, adeta ESO'nun neşe kaynağı oldu. Şirin hareketleriyle yüzleri gülümseten Moka, çalışma ortamındaki stresin de azalmasını sağlayarak verimliliği arttırıyor.

"Her türlü ihtiyaçlarına kadar bizler ilgileniyoruz"

Moka'nın tüm ihtiyaçlarıyla kendilerinin ilgilendiğini aktaran İş Geliştirme Uzmanı Cemil Dalkılıç "Bizim yan bahçemizde baktığımız birkaç köpeğimiz vardı ve bunlardan biri hamileydi. 5 Aralık'ta doğum yaptı ve 8 tane bebeğimiz oldu. İlk önce bakımların hepsini biz üstlendik fakat daha sonra 6 yavruyu sahiplendirdik. Hepsinin kontrollerini hala yapıyoruz. Dobi ve Moka'yı da bizler sahiplendik. ESO binası içerisinde mamaları ve aşılarından her türlü ihtiyaçlarına kadar bizler ilgileniyoruz" şeklinde konuştu.

"Kapıda bizi karşılıyor ve giderken uğurluyor"

Moka'nın kurumun neşe kaynağı olduğunu belirten Dalkılıç, "Bizim için çok güzel bir his. Odaya çok farklı bir enerji ve mutluluk kattı. Hayvan demek enerji, insanlara katkı demek. Bizler için çok farklı bir deneyim oldu. Onlar bizim neşe kaynağımız. Her sabah geldiğimizde kapıda bizi karşılıyorlar ve giderken uğurluyorlar. Onlarla vakit geçirmek çok eğlenceli" ifadelerini kullandı.

"Moka ile geçirdiğimiz 5 dakikalık bir vakit o günün stresini tamamen atmanızı sağlıyor"

Eskişehirli sanayicilerin de hayvanlara karşı farkındalığının yüksek olduğuna dikkat çeken Cemil Dalkılıç, "Normalde bu tarz kurumlarda hayvan beslemek pek hoş karşılanmaz ancak Eskişehirli sanayicilerin bu konudaki farkındalıkları yüksek. Özellikle Moka'yı gördüklerinde çok güzel tepkiler veriyorlar. Personelin burada hayvanlarla vakit geçirmesi çok önemli, aynı zamanda insanın stresini de alıyor. Bu hayvanlarla geçirdiğimiz 5 dakikalık bir vakit o günün stresini tamamen atmanızı sağlıyor" dedi.

Yavru köpek 'Moka' Sanayi Odası'nın neşe kaynağı oldu
Yavru köpek 'Moka' Sanayi Odası'nın neşe kaynağı oldu
Yavru köpek 'Moka' Sanayi Odası'nın neşe kaynağı oldu

YORUMLAR
500
Yavru köpek 'Moka' Sanayi Odası'nın neşe kaynağı oldu Yavru köpek 'Moka' Sanayi Odası'nın neşe kaynağı oldu 'Moka' Sanayi Odası'nın neşe kaynağı oldu 'Moka' Sanayi Odası'nın neşe kaynağı oldu Kuru temizleme dükkanı kedilere yuva oldu Kuru temizleme dükkanı kedilere yuva oldu

Eskişehir, Zeytin, Doğum, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yavru köpek 'Moka' Sanayi Odası'nın neşe kaynağı oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:07 Son Dakika: Biden'dan korkutan Ukrayna açıklaması: Rusya önümüzdeki günlerde Kiev'i hedef alacak
00:58 Messi'ye ağır darbe! Barcelona'dan ayrılmasının nedeni arkadaşıymış
00:45 Vladimir Putin'den kritik hamle! Yedekte bulunan askerlerin eğitilmesi için karar imzaladı
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 02:04:12. #1.11#
SON DAKİKA: Yavru köpek 'Moka' Sanayi Odası'nın neşe kaynağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement