Yavru köpek, yaralı annesinin yanından ayrılmadı - Son Dakika

Yavru köpek, yaralı annesinin yanından ayrılmadı
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde otomobilin çarptığı sokak köpeği, hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü.
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde otomobilin çarptığı sokak köpeği, hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. Ayağı kırılan köpeğin yavrusu ise bir an olsun annesinin yanından ayrılmadı.
Yusufizzetin Köyü Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobilleri ile seyir halindeki Deniz Özyüksel ve Seray Çiğşar, bir aracın çarpması sonucu ayağı kırılan köpek ile yavrusunu gördü. Deniz Özyüksel, yavrusuyla birlikte yaralı köpeği alarak otomobille veterinere götürdü.Deniz Özyüksel, tedaviye alınan köpeği sahiplendirememeleri halinde bakımlarını üstleneceklerini ifade etti. Özyüksel, "OSB civarında yaralı olarak tesadüf bir köpek ve yavrusunu gördüm. Çarpıp kaçmışlar. Çok üzüldüm. Hemen aracıma alarak arkadaşımla birlikte tedavi için çalışmalara başladık. Tedavisi için Osmaniye'de özel bir poliklinikte yer ayarladık. Durumu çok ağır değil ama yarasının açık kalması sonucu ölebilir. Yavrusu yanından hiç ayrılmıyor. Çok etkilendik. Annesi ile onu da götürüp aşılarını yaptıracağız. Tedavileri tamamlanan can dostlarımızı sahiplenmek isteyen olursa bizimle iletişime geçebilir. Sahiplenmezse arkadaşımla birlikte biz bu dostlarımızın bakımlarını üstleneceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 01:49 Kaynak: DHA
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