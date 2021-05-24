Yavru köpekler bakıma alındı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Şıralık Mahallesinde terk edilen ve sahiplenilmeyen yavru köpekler, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi'ne alınarak tedavilerine başlandı.

Düzce Belediyesi, hayatı paylaştığımız sokak hayvanlarının yaşamını kolaylaştırmaya yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü terk edilen yavru can dostlar ile ilgili kendisine gelen talebe duyarsız kalmadı. Başkan Özlü'nün talimatıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü, yavru köpekleri Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi'ne alarak tedavilerine başladı. Şıralık Mahallesinde terk edilen ve sahiplenilmeyen 5 yavru köpeğe elini uzatan Düzce Belediyesi, köpekleri koruma altına aldı. Asar Suyu kenarına bırakılan köpekleri Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi'ne alan ekipler, can dostların bakımlarını yapmaya başladı. Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yavru köpekleri yeni anne olan bir köpeğin yanına bırakarak gelişimlerini sürekli takip edecek. - DÜZCE