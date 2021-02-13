Yavru köpekler için bahçesine kulübe yaptırdı, bakımını üstlendi - Son Dakika

Yavru köpekler için bahçesine kulübe yaptırdı, bakımını üstlendi

13.02.2021 08:43

Yavru köpekler için bahçesine kulübe yaptırdı, bakımını üstlendi Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan Elif Yıldız Nasuhoğlu, yeni doğum yapan köpeğin yavrularına bahçesinde bakıyor.

Yavru köpekler için bahçesine kulübe yaptırdı, bakımını üstlendi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan Elif Yıldız Nasuhoğlu, yeni doğum yapan köpeğin yavrularına bahçesinde bakıyor.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında aç kalan sokak hayvanlarını, her gün hayırsever vatandaşların da desteği ile besleyen hayvansever Nasuhoğlu, yeni doğum yapan 9 adet yavru köpeğin bakımını üstlendi.

Elif Yıldız Nasuhoğlu, yaptığı açıklamada, "Burası benim evimin bahçesi. Burada yaklaşık 15 tane sokak köpeği barınıyor. Annem ve babm bana bu konuda çok destek oluyorlar. Yataklar, çekyatlar koyduk. Yağmurlar başlayınca yataklarımız ve çekyatlarımız ıslandı. gün önce bir köpeğimiz 9 tane yavru doğurdu, çok küçükler ve üşüyecekler. Bende Emet Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık'tan kulübe talep ettim bahçe için. Sağolsunlar Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan ve Yardımcısı Murat Uyanık 3 adet kulübe gönderdiler. Bu yavruları oraya taşıyacağız. Islanan yataklar içinde diğer köpeklere kulübe geldi. Yine 15 köpeğimiz bu bahçede barınacak. Onları çok seviyorum. 15 köpek ve 9 yavrumuzun burada olmaları benim için büyük mutluluk. Onların bakımını yapacağız" dedi.

Yavru köpekler için bahçesine kulübe yaptırdı, bakımını üstlendi
Yavru köpekler için bahçesine kulübe yaptırdı, bakımını üstlendi
Yavru köpekler için bahçesine kulübe yaptırdı, bakımını üstlendi
Yavru köpekler için bahçesine kulübe yaptırdı, bakımını üstlendi

Elif Yıldız, Kütahya, Doğum, Emet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yavru köpekler için bahçesine kulübe yaptırdı, bakımını üstlendi - Son Dakika


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