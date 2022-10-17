Yavru köpekler iple birbirine bağlanıp çöplüğe atıldı - Son Dakika
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Yavru köpekler iple birbirine bağlanıp çöplüğe atıldı

17.10.2022 13:07

Yavru köpekler iple birbirine bağlanıp çöplüğe atıldı Olayla ilgili kaymakamlık inceleme başlattı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yavru köpekler iple birbirine bağlanarak çöplüğe atıldı.

Yavru köpekler iple birbirine bağlanıp çöplüğe atıldı

Olayla ilgili kaymakamlık inceleme başlattı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yavru köpekler iple birbirine bağlanarak çöplüğe atıldı. Köpeklerin ölüme terk edildiği olayla ilgili kaymakamlık inceleme başlatıldığını bildirdi.

Alınan bilgilere göre, Karlıova'daki sokak köpeklerini sık sık besleyen Melekler Yaşam Köyü Derneği üyelerinden bir vatandaş, ilçe çöplüğüne gittiğinde yavru köpeklerin iplerle birbirine bağlanarak ölüme terk edildiğini gördü. O anları cep telefonu ile görüntüleyen vatandaş, söz konusu kişiler hakkında ilgili kurumlara bilgi vereceğini ve şikayetçi olacaklarını aktardı. Dernek üyesi vatandaş, ipten kurtardığı yavru köpeklere önce mama verdi, ardından onları doğaya saldı.

"Gerekli incelemeler başlatılmıştır"

İple bağlı olan köpeklerin görüntüsünün üzerine harekete geçen Karlıova Kaymakamlığı ise inceleme başlatıldığını duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Karlıova ilçe çöplüğünde çekilen üzücü video hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır. Üzüntünüzü paylaşıyor, hassasiyetinize teşekkür ediyoruz" denildi.

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Kaynak: İHA

Kaymakamlık, Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavru köpekler iple birbirine bağlanıp çöplüğe atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yavru köpekler iple birbirine bağlanıp çöplüğe atıldı - Son Dakika
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