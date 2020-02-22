Yavru köpekler itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yavru köpekler itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika

Yavru köpekler itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı

6 saat önce

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kullanılmayan tuvalet çukuruna düşen 5 köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Yavru köpekler itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı, System.String[]

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kullanılmayan tuvalet çukuruna düşen 5 köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.


Köyceğiz Pınar Mahallesi Akyaka mevkisinde kullanılmayan tuvalet çukuruna köpek yavrularının düştüğü ihbarının ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ve Köyceğiz Belediyesi ekipleri sevk edildi. Kullanılmayan bir evin tuvalet çukuruna düşen köpekler için itfaiye personelini çukura indi. Çukurda mahsur kalan 5 küçük köpek yavrusu tek tek çıkarıldı.


Kurtarılan 5 yavru köpek sahibi Bekir Kanat'a teslim edildi. - MUĞLA

Köyceğiz, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:30 Kaynak: İHA
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