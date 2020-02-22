Yavru köpekler itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kullanılmayan tuvalet çukuruna düşen 5 köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.



Köyceğiz Pınar Mahallesi Akyaka mevkisinde kullanılmayan tuvalet çukuruna köpek yavrularının düştüğü ihbarının ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ve Köyceğiz Belediyesi ekipleri sevk edildi. Kullanılmayan bir evin tuvalet çukuruna düşen köpekler için itfaiye personelini çukura indi. Çukurda mahsur kalan 5 küçük köpek yavrusu tek tek çıkarıldı.



Kurtarılan 5 yavru köpek sahibi Bekir Kanat'a teslim edildi. - MUĞLA