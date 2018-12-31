Yavru Köpekler Kurtarıldı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde metruk binada soğuktan donmak üzereyken bulunan 8 yavru köpek, belediye barınağına götürüldü.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde metruk binada soğuktan donmak üzereyken bulunan 8 yavru köpek, belediye barınağına götürüldü.



Kösehacılı Mahallesinde metruk bir binada anne köpek ve 8 yavrusunun donmak üzere olduğu gören vatandaşlar, belediyeye haber verdi.



Belediye ekipleri, anne köpek yavrularını barınağa götürdü.

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