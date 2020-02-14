Yavru köpekler operasyon için eğitilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yavru köpekler operasyon için eğitilecek - Son Dakika

Yavru köpekler operasyon için eğitilecek

6 saat önce

ANTALYA'daki GSD Alman Çoban Köpeği Derneği'nde yetiştirilen Hollanda çoban köpeklerinin yavruları, sosyalleşme eğitimlerine başladı.

Yavru köpekler operasyon için eğitilecek, System.String[]

ANTALYA'daki GSD Alman Çoban Köpeği Derneği'nde yetiştirilen Hollanda çoban köpeklerinin yavruları, sosyalleşme eğitimlerine başladı. 8 yavrudan birkaçı ABD ve Bulgaristan'a gidecek, kalanlar Türk polisi ve jandarması için operasyon köpeği olmak amaçlı eğitilecek.

Türkiye'de, sadece Antalya'da yetiştiriciliği yapılan Hollanda çoban köpekleri yavruları, sosyalleşme eğitimlerine başladı. Üretici ve köpek eğitmeni Murat Topallar tarafından yetiştirilen köpekler, yüksek enerjileriyle dikkati çekiyor. Hollanda'da polis köpeklerinin bu ırktan seçildiğini anlatan Topallar, "Hollanda'da özellikle polis köpeği yetiştiriciliği yapanlar, bu ırka yoğunlaştı. İtaatkar, uysal, her zaman dikkatliler. Çok fazla bakım gerektirmez, kolay yorulmazlar ve kötü hava koşullarına dirençliler" dedi.

GSD Alman Çoban Köpeği Derneği'nde eğitimlerine başlayan 8 yavrunun annesinin Antalya'da, babasının Hollanda'da olduğunu anlatan Topallar, "Bu köpekler amatör kişiler tarafından beslenilebilecek ırk değil. Bu köpeklerin enerjileri çok yüksek. Bu yavruların birkaçı ABD'ye, birkaçı Bulgaristan'a gidecek. Kalanları da yetiştirip polisimize ve jandarmamıza operasyon köpeği olarak kazandıracağız" diye konuştu.

Merkeze eğitim için köpeğini bırakan Nihal Doğan, Hollanda çoban köpeği yavrularının çok güzel ve hareketli olduklarını belirterek, "Kendi köpeğim de burada eğitim alıyor. Fakat bu yavrular çok farklı. Çok hareketliler, aynı zamanda çok güzeller" dedi.


Hollanda, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ünlü mafya lideri Yakup Süt yakalandı
Kartal'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve operasyon kamerada Göz koyduğu Faslı baldızını öldüren enişte evlatlıktan reddedildi "OLTA MEHMET"  ŞEBEKESİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Son Dakika Haberleri
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
14:46 Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi
13:41 Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya göndermesi!
13:41 Bora Duran'la klasikler gecesi
13:09 Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Kerem Bursin'e gönderme: Bir bu kalmıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 15:44:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yavru köpekler operasyon için eğitilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]