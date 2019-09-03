Yavru köpekler sağlık taramasından geçirildi

Hakkari'de duyarlı vatandaşlar tarafından bulunup Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirilen yavru köpekler, sağlık taramaları yapılarak gerekli aşıları yapıldı.



Hakkari Belediye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarını kurtarmaya devam ediyor. Duyarlı vatandaşlar tarafından getirilen başıboş hayvanları sağlık taramasından geçirerek gerekli tedavilerini yapan veteriner ekipleri doğal yaşam alanlarına geri bırakıyor. Duyarlı vatandaşlar tarafından bulunup merkeze getirilen 3 yavru köpek, veteriner hekimi Faysal Çiftçi ve veteriner tekniker Fatih Çiftçi tarafından gerekli tedavileri yapılarak aşıları yapıldı. Klinikte misafir edilen hayvanların daha sonra tekrar doğal yaşam alanlarına geri bırakılacağı belirtildi. - HAKKARİ