Son Dakika Haberleri: Yavru köpekler sağlık taramasından geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Yavru köpekler sağlık taramasından geçirildi

3 saat önce

Hakkari'de duyarlı vatandaşlar tarafından bulunup Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirilen yavru köpekler, sağlık taramaları yapılarak gerekli aşıları yapıldı.

Yavru köpekler sağlık taramasından geçirildi, System.String[]

Hakkari'de duyarlı vatandaşlar tarafından bulunup Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirilen yavru köpekler, sağlık taramaları yapılarak gerekli aşıları yapıldı.


Hakkari Belediye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarını kurtarmaya devam ediyor. Duyarlı vatandaşlar tarafından getirilen başıboş hayvanları sağlık taramasından geçirerek gerekli tedavilerini yapan veteriner ekipleri doğal yaşam alanlarına geri bırakıyor. Duyarlı vatandaşlar tarafından bulunup merkeze getirilen 3 yavru köpek, veteriner hekimi Faysal Çiftçi ve veteriner tekniker Fatih Çiftçi tarafından gerekli tedavileri yapılarak aşıları yapıldı. Klinikte misafir edilen hayvanların daha sonra tekrar doğal yaşam alanlarına geri bırakılacağı belirtildi. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari Yüksekovalı genç, 5 kilometre yükselebilen drone tasarladı
İneğe tecavüz ederken yakalandı, savunması pes dedirtti Enflasyon verisi sonrası dolar ve euro sert düştü! İşte son durum Son Dakika: HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 4'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:39:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yavru köpekler sağlık taramasından geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]